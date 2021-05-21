Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada Konya'da otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada

KONYA - Konya'da otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin üstüne yatan ve kapıları açık şekilde yolculuk yapan şahısların tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Seyir halindeki araçta rahat tavırlarıyla yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre araç üzerinde seyir halinde olan sonrasında kenara çekerek duran otomobildekilerin ne kadar süre bu şekilde gittiği bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yılmaz