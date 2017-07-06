Otomobilin Uçtuğu Sulama Kanalında 1 Kişi Kayıp

TOKAT'ta sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si yaralı kurtulurken araçta bulunamayan 1 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Vinçle çıkarılırken düşen otomobilin suda 500 metre sürüklendiği belirlendi.



Kaza kent merkezindeki Gezirlik Mahallesi'nde saat 01.30 meydana geldi. Toprak yolda giden 20 yaşındaki Esat Özer, yönetimindeki 60 HE 734 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç sulama kanalına uçtu. Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta bulunan sürücü Esat Özer ile yanında bulunan 21 yaşındaki Mustafa Yıldız'ı kurtardı. Araç içerisinde olduğu belirtilen Zeki Sarıel'e ulaşmak için kurtarma vinci getirildi. Vince bağlanarak kanaldan çıkarılan otomobilin bağlı olduğu arka bölümün koptu. Tekrar suya düşen araç kanal üzerindekiköprünün altından geçerek akıntıya kapıldı. Bölgedeki 4 köprü altından geçen otomobil 500 metre sürüklendikten sonra 5'nci köprüde durdu. 2 saat süren çalışma ardından sevk edilen 2 vinç yardımıyla otomobil kanaldan çıkarıldı. Araçta başka kimseye rastlanmazken, kayıp Zeki Sarıel'i bulmak için kanalının suyu kesilerek arama çalışmaları başlatıldı. Araç içerisinden sağ kurtarılan Mustafa Yıldız ve Esat Özer Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



- Tokat