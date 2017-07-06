Otomobilin Uçtuğu Sulama Kanalında 1 Kişi Kayıp (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Tokat'ta sulama kanalına uçan otomobilde bulunan ancak ulaşılamayan 20 yaşındaki Zeki Sarıel'i arama çalışmaları devam ediyor. Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ'ye ait kanalın kapakları kapatıldıktan sonra, sulama kanalındeki su düzeyinin azalması ardından AFAD ekipleri sulama kanalı içerisine girerek Zeki Sarıel'i arama çalışmaklarına başladı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında toplam 8 kilometre alan tarandı, ancak Sarıel'e ulaşılamadı. Arama çalışmalarına Zeki Sarıel'in babası Halim ve kardeşi Ramazan da katıldı.



Araç içerisinden yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Esat Özer ve Mustafa Yıldız, Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Karşıyaka Polis Merkezene götürüldü. İfadesi alınan iki arkadaş serbest bırakıldı.



