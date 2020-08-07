Otomobilin torpidosundaki 43 bin lira çalındı Adana'da otomobilin torpidosundaki 43 bin lira çalındı.

Adana'da otomobilin torpidosundaki 43 bin lira çalındı.

Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki döviz bürosundan dolar karşılığı 43 bin lira alan Ercan Söğüt, parayı aracının torpidosuna koyarak yola çıktı.

Tekeri patlayınca lastikçiye giden Söğüt, otomobilin torpidosundaki paranın yerinde olmadığını fark etti.

Söğüt, parasının lastiğin tamiri sırasında çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması, zanlı ya da zanlıların yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Otomobilde inceleme yapan polis, lastiğin bıçakla kesildiğini belirledi.

Kaynak: AA