Otomobilin torpidosuna gizlenen eroin 'Poyraz'a takıldı...1 kişi tutuklandı
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Otomobilin torpidosuna gizlenen eroin 'Poyraz'a takıldı...1 kişi tutuklandı

Otomobilin torpidosuna gizlenen eroin 'Poyraz'a takıldı...1 kişi tutuklandı
07.05.2020 22:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:21

Otomobilin torpidosuna gizlenen eroin 'Poyraz'a takıldı.

Otomobilin torpidosuna gizlenen eroin 'Poyraz'a takıldı...1 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye de uygulama noktasında durdurulan iki araçtan eroin, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüpheli gördüğü araçlarda arama yaptı. Aramalarda özel eğitimli narkotik köpeği "Poyraz" da kullanıldı. Araç içerisinde arama yapan poyraz torpidonun arkasına gizlenmiş eroin maddesi buldu.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 83 gram Eroin 21,83 gram metamfetamin ve 3,89 gram esrar ele geçirildi.

Göz altına alınan C.K, M.İ.O, N.İ isimli erkek şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. C.K. mahkemece tutuklanırken M.İ.O ve N.İ serbest bırakıldı.

Otomobilin torpidosuna gizlenen eroin 'Poyraz'a takıldı...1 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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