Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama - Haberler
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Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama

Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin takibe alıp durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Cat' ile yapılan aramada teyp bölümüne gizlenmiş 122 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin takibe alıp durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Cat' ile yapılan aramada teyp bölümüne gizlenmiş 122 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli otomobil, dün akşam saatlerinde Başalan Mahallesi yakınlarına polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Cat' ile yapılan aramada teyp bölümüne gizlenmiş 122 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Cemil Kılkeser (39) ve M.Ç. (36) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Kılkeser tutuklanırken, M.Ç. ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama

Otomobilin teyp bölümünde 120 gram eroin ele geçirildi; 1 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

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