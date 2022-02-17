OTOMOBİLİN TEYBİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 1 TUTUKLAMA - Haberler
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OTOMOBİLİN TEYBİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 80 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 80 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ile araçtaki G.D. ve S.İ.'nin üzerinde arama yapıldı. Otomobilin teybi sökülerek yapılan incelemede 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli G.D. ile S.İ., gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.D. tutuklanırken, S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN TEYBİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 1 TUTUKLAMA

OTOMOBİLİN TEYBİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 1 TUTUKLAMA

OTOMOBİLİN TEYBİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Metamfetamin, Bodrum, Güncel, Haberler

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