Otomobilin Tekerine Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilin tekerine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Gaziantep Caddesine aracını park halinde olan bir otomobilin teker kısmında kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil lastiği arasına sıkışan kediyi yaptığı çalışmalar neticesinde sıkıştığı yerden kurtardı.Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN