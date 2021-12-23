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Otomobilin tekeri rögar kapağının içine düştü

Otomobilin tekeri rögar kapağının içine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde rögar kapağının içine seyir halindeki otomobilin tekeri düşünce araçta hasar meydana geldi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde rögar kapağının içine seyir halindeki otomobilin tekeri düşünce araçta hasar meydana geldi.

Gölbaşı istikametinden şehir merkezi istikametine ilerleyen otomobil eski 82. Yıl devlet hastanesi karşısındaki yan yolda bulunan telefon ve internet alt yapısı için kullanılan rögar kapağına düştü. Bakım yapılan rögarı fark etmeyen sürücünün otomobilinde hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

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