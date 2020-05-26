Otomobilin tamponuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Otomobilin tamponuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuna hizmet veren otomobilin tampon kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

26.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:21

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuna hizmet veren otomobilin tampon kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'nde görevde olan Vefa Destek Grubu ekipleri, kullandıkları otomobilin ön tamponundan gelen sese bakınca bir kedi yavrusunun sıkıştığını farketti.

Çalışma başlatan ekipler, otomobilin ön lastiklerinden birini söküp tampona sıkışan kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Yavru kedi, daha sonra annesinin bulunduğu alana bırakıldı.

Otomobilin tamponuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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