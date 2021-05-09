OTOMOBİLİN RADYATÖRÜNE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi'nde otomobilin ön kısmından yılanın kuyruğunun sarktığını gören Ramazan Kılıç, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri otomobilin radyatör bölümüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Yılan Şehir merkezinden uzak bir bölgede, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı