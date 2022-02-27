Otomobilin plakalarını sökerek kavşakta dakikalarca drift yaptı

Alkollü drift yapan sürücüye 14 bin lira para cezası

BOLU - Bolu'da, otomobilinin plakalarını sökerek 2 dakika boyunca trafiği keserek kavşakta drift yapan alkollü sürücüye 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar mahallesi Hürriyet caddesinde bulunan kavşakta plakaları olmaya bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden drift yapan aracın S.Y.G.'ye ait 14 BK 600 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Kavşaktaki trafiği keserek yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan otomobil sürücüsü S.Y.G'ye (25), "alkollü araç kullanmak", "aracın plakalarını sökmek" ve "drift yapmak" suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil trafikten men edildi.