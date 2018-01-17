Otomobilin penceresinden dışarı uzanan 2 metrelik ağaçla yolculuk kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya doğru uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağaç, görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin karayolunun Sırrın Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin camından dışarıya uzatılan yaklaşık 2 metrelik ağaç görenleri şaşkına çevirdi. Hiçbir önlem alınmadan seyir halinde olan otomobilin penceresinden dışarıya uzatılan ağacı gören başka bir otomobildekiler, cep telefonuyla kaydetti. Kaydı alanlar, ağaç taşıyan sürücünün dönmek için sinyal vermekle birlikte el ve kol hareketi yaptığını iddia etti.

Mardin istikametine giden otomobil, daha sonra gözden kayboldu.