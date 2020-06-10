Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada

Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada -Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Denizli'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

10.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:33

Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada

-Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada otomobilin çarptığı ve yaklaşık 10 metre sürüklendiği motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Üniversite Caddesinde meydana geldi. Kutsel O., 20 BG 445 plakalı otomobili ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine giriş yapmak için döneceği sırada karşıdan gelen 20 AAE 928 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yaklaşık 10 metre savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaskı takılı olmasına rağmen ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü PAÜ Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı Haber
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit...
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Fatma Girik İrem Derici Simge Sağın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Semih Özsoy Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 14:03:18. #1.15#
title