Otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasında Samsun'da bir kişinin yaralandığı otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Samsun'da bir kişinin yaralandığı otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'ndaki kavşakta bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin İnaç idaresindeki 55 ADP 47 plakalı motosiklet ile yolu karşıya geçmek isterken Nazım Gürbüz yönetimindeki 55 AEG 80 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin İnaç, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerasınca anbean görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA