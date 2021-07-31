Otomobilin motosiklet sürücüne çarptığı feci kaza kamerada
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Otomobilin motosiklet sürücüne çarptığı feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin motosiklet sürücüne çarptığı feci kaza kamerada Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile çarpışıp savrularak bir başka otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Otomobilin motosiklet sürücüne çarptığı feci kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile çarpışıp savrularak bir başka otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun Sinop Karayolunda 75. kilometresi Yakacık Kavşağında dün meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Cavit K. idaresindeki 55 AEM 560 plakalı otomobil, Mustafa Dilek yönetimindeki 55 AAU 74 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet Onur T yönetimindeki 16 AJA 822 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise .bir akaryakıt istasyonunu güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin motosiklet sürücüne çarptığı feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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