Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesi girişinde gişelerde durdurdukları otomobilde ve aracın içindeki A.A., O.Ö. ile S.Y. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın motor bölümünde 200 gram metamfetamin bulundu. S.Y. işlemlerin ardından serbest bırakılırken, A.A. ve O.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title