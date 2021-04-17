Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor

Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor
Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, park halindeki otomobilinin ön kısmından gelen kedi sesi üzerine fark ettiği 4 yavruyu arkadaşlarıyla motor bölümünden çıkaran Hacer Bozat, sahiplenerek, evinde biberonla beslemeye başladı.

ANTALYA'da, park halindeki otomobilinin ön kısmından gelen kedi sesi üzerine fark ettiği 4 yavruyu arkadaşlarıyla motor bölümünden çıkaran Hacer Bozat, sahiplenerek, evinde biberonla beslemeye başladı. 

Kepez ilçesinde anaokulu müdürü olan Hacer Bozat, maske almak için okul bahçesinde park halindeki otomobilinin yanına gittiğinde, kedi sesi duydu. Öğretmen arkadaşlarıyla kaputa vurarak, sesin geldiği yeri anlamaya çalışan Bozat, cep telefonunun ışığıyla motor bölümündeki 4 yavruyu gördü. Arkadaşlarıyla kedileri aracın motor kısmından çıkaran Bozat, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiyecilerin aramasından sonra otomobilde başka yavru olmadığı anlaşılınca Bozat, çevrede doğum yapan kediyi bulmaya çalıştı. 

ÇOCUKLARIYLA BERABER BAKIYORYavru kedilere hemen enjektörle süt veren Hacer Bozat, anne kediyi bulamayınca da evine götürdü. Yeni sahiplendiği kedisi de evinde bulunan Bozat, yavrulara kendisi bakmaya karar verdi. Evinde kedi kutusuna ve minderine yerleştirdiği yavruları oğlu Metehan ve Ertuğrul ile besleyen Bozat, biberonla süt verip, bakımını yaptı. Bozat, yakınında oturan akraba ve arkadaşlarıyla 4 yavru kedinin bakımını yapacaklarını söyledi.'YAVRULARI ÇOK SEVDİK'

Otomobilinin motor bölümündeki yavruları şans eseri fark ettiğini, zarar verilmeden kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu anlatan Hacer Bozat, "Okulda maske almak için park halindeki aracıma gittiğimde sesleri fark ettim sonra arkadaşlarımla kaputa vurarak, yerini bulmaya çalıştık. İlk başta sanırım korktukları için sesler kesildi. Zorlandık ama vazgeçmedik, başka arkadaşlarımdan da destek aldık. Cep telefonu ışığıyla yavruları motor bölümünden çıkardık. İtfaiyeye haber verdik, onlar da geldi, araçta arama yaptıktan sonra başka kedi olmadığı anlaşıldı. Anne kediyi okulda, evimin çevresinde aradık, bulamadık. İlk başta enjektörle besledik sonra evde biberonla süt vererek bakmaya başladım. Yavruları çok sevdik, kendim bakmaya karar verdim. Yakınımdaki arkadaşlarımla 4 yavruya en iyi şekilde bakacağız" diye konuştu.


Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor
Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor
Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 16:57:12. #1.16#

title