Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi
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Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi

Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin ön takımına sıkışan kediyi çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin ön takımına sıkışan kediyi çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 2 saat boyunca kediyi çıkarmak için uğraşan bir vatandaş işe kediyi kurtardıktan sonra sahiplendi.

Seyir halindeyken otomobilinden kedi sesi geldiğini duyan Turizmci Mustafa Kemal Çubuk, Lise Kavşağı'nda otomobilini durdurdu. Aracı durdurduktan sonra kedi sesinin motor kısmından geldiğini gören Çubuk vatandaşlarla beraber kediyi otomobilin ön kısmından çıkarmaya çalıştı. Yolda duran sürücüler bir türlü otomobilin ön kısmından kediyi çıkaramadı. Yoldan geçen bir taksi şoförü yaklaşık 1 saat boyunca kediyi otomobilin ön kısmından çıkarmak için canla başla uğraştı. Arabanın altına giren, sıcak motor nedeniyle elini yakan Mert Şimşir isimli taksi şoförü yaklaşık 1 saatlik uzun uğraşlar sonucunda kediyi çıkardı. Taksi şoförü mert Şimşir kurtardığı kediyi sahiplendi. - MUĞLA

Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi
Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi
Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi
Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi
Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi
Otomobilin motorundan çıkardığı kediyi sahiplendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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