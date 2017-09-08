Otomobilin motorunda dünyaya gelen yavru kediler kurtarıldı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan özel otomobilin motor kısmında dünyaya gelen yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye Mahallesi'nde ikamet eden Rahman T., sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Rahman T, evinin önündeki aracına binmek üzereyken motor kısmından kedi sesleri duydu. Kaputu açan araç sahibi, kedi yavrularını görünce durumu ifaiyeye bildirdi. Ekipler, aracın motor kısmında henüz yeni dünyaya gelmiş olan yavru kedileri çıkarmak için çaba sarf etti. Anne kedinin aracın motoru alt kısmında dünyaya getirdiği yavru kediler, ekipler tarafından tek tek çıkarıldı. Sağlıklı şekilde kurtarılan 5 yavru kedi, araç sahibinin ailesi tarafından sahiplenildi.