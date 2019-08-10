Otomobilin motorunda 5 kilogram eroin ele geçirildi
Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin ele geçirildi.
Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Onix"in otomobile tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 5 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü N.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.