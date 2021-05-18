OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah işe gitmek için aracına binen Emre Gülcan (29) motordan gelen kedi sesini duyunca itfaiyeden yardım istedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah işe gitmek için aracına binen Emre Gülcan (29) motordan gelen kedi sesini duyunca itfaiyeden yardım istedi. Motora giren minik kedi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Emre Gülcan, sabah işe gitmek için 16 SRN 03 plakalı otomobiline bindi. Aracını çalıştıran Gülcan, motordan kedi sesi geldiğini duydu. Bir süre kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Gülcan, hayvanı çıkaramayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gülcan'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri önce kedinin girdiği yeri buldu ardından da kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Kedinin canını yakmamak için yaklaşık yarım saat motora ulaşmaya çalışan ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi, kurtarıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin elinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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