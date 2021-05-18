Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

BURSA'da sabah aracına binen Emre Gülcan (29) motordan gelen kedi sesini duyunca itfaiyeden yardım istedi.

BURSA'da sabah aracına binen Emre Gülcan (29) motordan gelen kedi sesini duyunca itfaiyeden yardım istedi. Motora giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Emre Gülcan, sabah işe gitmek için otomobiline bindi. Aracını çalıştıran Gülcan, motordan kedi sesi geldiğini duydu. Bir süre kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Gülcan, başaramayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gülcan'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri önce kedinin girdiği yeri buldu ardından da kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Kedinin canını yakmamak için yaklaşık yarım saat motora ulaşmaya çalışan ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi, kurtarıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin elinden kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren