Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 4 saat boyunca bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı.

Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
08.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:00

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 4 saat boyunca bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta park halindeki 61 BM 207 plakalı otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Miyavlama sesini duyan site sakinleri saatlerce kediyi bulunduğu alandan çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler yarım saatlik çalışmasının ardından mahsur kaldığı motor kısmından kediyi kurtardı. İtfaiye eri korku içerisinde kalan yavru kediyi eline aldığı bez parçası ile temizlerken, çocuklar da kedinin kurtarılmasını sevinçle karşıladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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