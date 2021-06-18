OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bucak'a bağlı Konak Mahallesinde oturan bir kişi, park ettiği otomobili çalıştırmak üzere gittiğinde aracın motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine önce kendisi kurtarmaya çalıştı. Kediyi motor kısmından çıkartamayan otomobil sahibi, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarılıp bir kutuya konulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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