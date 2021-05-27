Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
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Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Yerel

Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Tavşanlı Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarında park halinde bulunan 43 AAN 565 plakalı otomobilin yanından geçen duyarlı bir vatandaş kedi sesi duydu. Sesin aracın motor kısmından geldiğini anlayan vatandaş, itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Polis ekiplerine de haber verilmesi ile araç sahibi aracının yanına geldi.

Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından aracın kaputu açılınca yavru kedi motor kısmına girerek saklandı. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılamayan kedi üzerine su dökülmesi ile motor üst kısmına çıktı. Kediyi yakalayan itfaiye eri, onu bulunduğu yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu anlaşılan kedi yan tarafta bulunan milli eğitim bahçesine bırakıldı.

Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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