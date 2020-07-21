Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
Lüleburgaz ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
21.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:28
Lüleburgaz ilçesinde otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde park halindeki bir aracın motorundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Otomobilin sahibine ulaşan itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yavru kedi daha sonra Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Kaynak: AA