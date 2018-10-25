Otomobilin motoruna sıkışan kedi güçlükle çıkarıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi güçlükle çıkarıldı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Katip Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Şener otomobilin motor yağını kontrol etmek için kaputu açtığında kedinin sesini duydu. Durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Bir türlü sıkıştığı yerden çıkartılamayan kedi sonunda otomobilin akü sökülerek bulunduğu yerden çıkartılarak Alpaslan Türkeş Parkı'nda doğal ortama salındı.

Cengiz Şener, "Aracımızın motor yağına bakıp bakım yapmamız gerekiyordu. Kaputu açmamız icap etti. Kaputu açtığımızda kedinin araya sıkıştığını fark ettik. Allah'tan aracı çalıştırmamışız. Direkt itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar arkadaşlar da gerekeni yaptılar. Herhangi zarar ziyan olmadan kediyi bulunduğu yerden çıkartılar" dedi.