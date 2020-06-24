Otomobilin motoruna giren yavru kedileri gençler kurtardı VAN'ın Erciş ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 yavru kediyi, bu sırada spor yapmaya giderken durumu fark eden bir grup genç kurtardı.

VAN'ın Erciş ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan 4 yavru kediyi, bu sırada spor yapmaya giderken durumu fark eden bir grup genç kurtardı.

Erciş'te dün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait salona spor yapmaya giden 12 arkadaş, park halindeki otomobilden kedi sesleri geldiğini duydu. Otomobilin çevresine ve altına bakan gençler, sesin motor bölümünden geldiğini fark etti. Gençler, otomobilin sahibine ulaştı. Kaputun açılmasının ardından arkadaş grubu, uzun uğraşlar sonucu 4 kedi yavrusunu kurtardı.

Gençler, karton bir kutuya koyup, spor salonuna götürerek süt verdikleri yavru kedileri, daha sonra Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti.

Zabıta Memuru Şenol Yaşar, kedileri kurtardıkları için mutlu olduklarını belirten gençlere, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA