Otomobilin Motoruna Giren Kediyi, Kedi Sesi Dinleterek Çıkardılar

SAMSUN'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, telefondan kedi sesi dinletilerek çıkarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi üzerine çevredekiler kurtarma çalışması başlattı. Köpekten korktuğu için otomobilin motor kısmına girdiğini sanılan kedi için cep telefonundan kedi sesi açıldı. Sesi duyan kedi bir süre sonra girdiği yerden çıkarak, bölgeden uzaklaştı.

- Samsun

Kaynak: DHA