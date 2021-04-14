Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu
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Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu Hem uyuşturucudan hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem gördüler Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmındaki boru içerisine gizlenen ve kablo süsü verilen düzenekteki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu.

Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu

Hem uyuşturucudan hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem gördüler

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmındaki boru içerisine gizlenen ve kablo süsü verilen düzenekteki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden uyuşturucu satıcılarına ayrıca idari para cezası kesildi.

Adıyaman Gölbaşı karayolu uygulama noktasında kontrol edilen bir otomobilin motor kısmındaki boruya gizlenen uyuşturucu polisleri bile şaşırttı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek koku aldı. Bunun üzerine ekipler arabada detaylı inceleme yaptı. Motor kısmında bulunan bir borunun uçundaki kabloları çekildiğinde bunun düzenek olduğu fark edildi.

Polis boruyu kestiğinde içinden 18 gram metamfetamin uyuşturucu tespit etti. Otomobilde bulunan sürücü İ.A. isimli şahsa ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinden araç kullanmaktan toplamda 15 bin 3 TL trafik cezası uygulanırken, İ.A ve otomobilde bulunan K.G. isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Polis ekipleri aynı uygulamada E.G.İ. isimli şahıstan 2 parça halinde 7 gram esrar maddesi ele geçirirken, şahsa sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

Şahıs hakkında gerekli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu
Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu
Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu
Otomobilin motor kısmındaki boru içerisine uyuşturucu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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