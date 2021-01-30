Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü
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Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü

30.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:31
Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü

Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdüSİVAS'ta, park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü

SİVAS'ta, park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Huzur Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde, park halindeki İsa Arslan'a ait 58 ABB 055 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürülürken, aracın motor kısmı, tamamen yandı. Yangın anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü
Otomobilin motor kısmında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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