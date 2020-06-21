Otomobilin motor kısmına yuvalayan fare çıkarılamadı
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Otomobilin motor kısmına yuvalayan fare çıkarılamadı

Karabük'te bir otomobilin motor kısmına yavrulayan fare uzun uğraşlara rağmen saklandığı yerden çıkarılamadı.

Otomobilin motor kısmına yuvalayan fare çıkarılamadı
21.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:15

Karabük'te bir otomobilin motor kısmına yavrulayan fare uzun uğraşlara rağmen saklandığı yerden çıkarılamadı.

Karabük'te otomobilinin motor kısmından sesler gelen sürücü, kaputu açtığında ilginç bir görüntü ile karşılaştığı otomobilin motor kısmında otlardan yapılmış yuva gören sürücü, içerisinde yeni doğmuş fare yavrularıyla karşılaştı. Hemen itfaiyeye haber veren sürücü, itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla saklanan anne fareyi çıkarmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlarda uzun süre fareyi çıkarmaya çalışırken, bir vatandaş farenin yapışması için kartona tutkal dökerek otomobilin içine koydu.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri de bir süre fareyi çıkarmaya çalışırken, başarılı olunamadı. Otomobil sürücüsü farenin kaçmış olacağını düşünerek otomobiliyle ayrıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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