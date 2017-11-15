Otomobilin Motor Kısmına Sıkışan Yavru Köpek Kurtarıldı - Düzce

Düzce'de otomobilin motor kısmına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, bir dinlenme tesisinde yemek yedikten sonra 60 KV 044 plakalı otomobili ile D-100 Karayolunun Küçük Melen mevkisine kadar ilerleyen Recep Veli, yavru köpek sesini duyunca aracını yol kenarına çekti.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.



Yavru köpek, sıkıştığı yerden kurtulunca boş araziye doğru uzaklaştı.



Sürücü Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobilinin motor kısmından ses geldiğini ifade ederek, "Otomobilime bindim, yoldayken havlama sesi duydum. Yemek yediğim yerde bulunan köpeğin peşimden geldiğini düşündüm. Durup baktığımda sesin arabanın motor kısmından geldiğini anladım. Yavru köpek radyatörün arasına sıkışmış. Hemen itfaiyeye haber verdim." diye konuştu.