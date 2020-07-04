Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
AMASYA'da ticari taksinin motor kısmına girerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
04.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:05
AMASYA'da ticari taksinin motor kısmına girerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yüzevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kedi sesi duyan ve kaputunu açtığında kedinin motor kısmına sıkıştığını gören bir taksi şoförü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkararak kurtardı. Yavru kedi hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: DHA