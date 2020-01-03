Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:50

Van merkez Edremit ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin motor kısmına kedinin sıkıştığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. - VAN

Kaynak: İHA