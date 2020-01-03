Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Van merkez Edremit ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:50
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

merkez ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin motor kısmına kedinin sıkıştığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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