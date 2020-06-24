Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı Kilis'te bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'te bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yedi Aralık Mahallesi Hasenek Sokak'ta, park halindeki otomobilinin motor kısmından ses geldiğini duyan İbrahim Yeşildal, oto lastik ustası Ali Patoğlu'nun da yardımıyla minik kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan ikili, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin sıkıştığı yeri, cep telefonundan çaldıkları kedi sesiyle tespit etti. Aracın lastiğini ve motor muhafazasını söken ekipler, yaklaşık bir saatlik uğraşının ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Araç sahibi Yeşildal, gazetecilere, iş yerinin önüne geldiğinde esnafın araçtan ses geldiğini söylemesi üzerine kediyi fark ettiklerini belirtti.

Kediyi kurtarmak için uzunca bir süre uğraştıklarını aktaran Yeşildal, kedinin sıkıştığı yerden kurtarıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kurtarılan kedi, ekiplerin elinden kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA