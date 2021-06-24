Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
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Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı Karabük'te otomobillerin motor bölümüne giren 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

KARABÜK - Karabük'te otomobillerin motor bölümüne giren 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde park halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, aracı çalıştırmadı. Kaputu açtığında yavru kedinin motor bölümünde mahsur kaldığını gördü. Sürücü, kendi imkanlarıyla aracının tamponunun bir bölümünü sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkmasını sağladı. Ancak kedi bu seferde park halindeki başka bir otomobilin yakıt deposu bölümüne girdi. İtfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler, aracın altına girip çalışma başlattı. 30 dakika süren çalışmalar sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru kedi, sahiplendirildi.

Kardemir Kavşağı'nda kırımızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü Adem Akdoğan ise koşarak gelen yavru kedinin aracının altına girdiğini görünce gitmesini bekledi. Ancak kediyi göremeyince aracını hareket ettirmedi. Akdoğan, kavşakta görevli trafik polisine durumu anlattıktan sonra motor bölümündeki kediyi çıkarmak için birlikte uğraş verdiler. Başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı ve götürüldüğü itfaiye aracıyla güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Sürücü Adem Akdoğan, bir anda yola koşarak gelen kedinin panik yaparak aracın altına girdiğini söyleyerek, "Yaklaşık 1 saat uğraştık. Şükürler olsun kediyi kurtardık" dedi.

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
Otomobilin motor kısmına giren yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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