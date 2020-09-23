Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

Gebze'de bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gebze'de bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yavuz Selim Mahallesinde park halindeki otomobilinden kedi sesi duyan Ahmet Bektaş, kaputu açıp motor kısmını kontrol etti fakat kediyi göremedi.

Ertesi gün işe gitmek içinaracının yanına gittiğinde tekrar aynı sesi duyan Bektaş, kaputu tekrar açtığında bu defa motor kısmında yavru bir kedinin olduğunu farketti.

Bektaş, haber verdiği arkadaşlarının yardımıyla yavru kediyi girdiği yerden çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal