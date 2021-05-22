Son dakika haberleri! Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika haberleri! Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde park halinde bulunan 55 FS 135 plakalı otomobilin yanından geçen duyarlı bir vatandaş kedi sesi duydu. Sesin aracın motor kısmından geldiğini anlayan vatandaş, polisi arayarak durumu bildirdi. Aracın sahibini arayarak aracının yanına gelmesini isteyen polis ekipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından aracın kaputu açılınca yavru kedi motor kısmına girmek istedi. Kediyi yakalayan itfaiye eri, onu bulunduğu yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu anlaşılan kediyi hayvansever bir bayan kendi evine götürdü. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberleri! Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberleri! Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberleri! Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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