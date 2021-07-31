Otomobilin motor kısmı yakıt dolumu sırasında böyle alev aldı

Otomobilin motor kısmı yakıt dolumu sırasında böyle alev aldı Facianın eşiğinden dönüldü Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonundaki bir otomobilin motor kısmı yakıt dolumu esnasında bir anda bir anda alev aldı.

Otomobilin motor kısmı yakıt dolumu sırasında böyle alev aldı

Facianın eşiğinden dönüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonundaki bir otomobilin motor kısmı yakıt dolumu esnasında bir anda bir anda alev aldı. İstasyondaki aracın motor kısmında yangın çıkması ve vatandaşların yangına müdahale etme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa'nın girişinde bulunan bir petrol istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, Abide Kavşağı'nda bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Halil Levent, 64 KY 581 plakalı otomobiline yakıt dolumu yapmak istedi. Görevli, yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören araç sahibi ve görevliler ilk anda ne yapacaklarını şaşırdı. Daha sonra yakıt dolumu yapmayı bırakan durmayı görevliler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar da istasyona ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz