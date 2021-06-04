Otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te, park halindeki bir otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bilecik'te, park halindeki bir otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi meydana geldi. Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri, İsmetpaşa mahallesi Şehit Murat Merlan sokakta bir aracın motor kısmından yavru köpek sesi geldiği ihbarı üzerine hemen olay yerine gitti. Bir itfaiye eri aracın altına girerek, motor ile teker arasına sıkışan yavru köpeği kurtardı. Daha sonra itfaiye eri köpeği sokağa saldı. - BİLECİK

Otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Otomobilin motor ile ön tekerleği arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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