Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Gelen son dakika haberlerine göre AKSARAY'da, ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
AKSARAY'da, ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını sağa çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yavru kediyi kurtarıp, sokağa bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı