Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AKSARAY'da, ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AKSARAY'da, ışıkta bekleyen otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını sağa çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yavru kediyi kurtarıp, sokağa bıraktı.

Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ünal Aysal Şenol Güneş Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:42:23. #1.16#

title