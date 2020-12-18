Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

18.12.2020 19:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:58
Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altay Mahallesi Piyaleoğlu Sokak'ta, yavru kedi yol kenarında park halindeki 35 EG 211 plakalı otomobilin motor kısmına girdi. Uğur Altıntaş (35), iş yerinin önüne park ettiği otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Altıntaş, aracın kaputunu açarak kediyi kurtarmaya çalıştı anacak başarılı olamayınca itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı.  

 


Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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