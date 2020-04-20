Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesinde İhsan Ak, Toros Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi otoparkına otomobilini park etti.

Aracına binmek için gelen Ak, motor bölümünden gelen kedi sesini fark etti. Bir süre mahsur kalan kediyi çıkarmak için mücadele eden Ak, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kediyi kurtardı.

Yavru kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA