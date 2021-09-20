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Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren kedi mahsur kaldı. Otomobil sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan kediyi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi salıverildi. - KIRIKKALE

Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Haber: Otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler
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