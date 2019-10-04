04.10.2019 00:47

Otomobilin metrelerce sürüklediği motosikletli genç hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarparak metrelerce sürüklediği 18 yaşındaki motosikletli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Uzuntarla Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 KL 421 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yıldıray Kalender yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürüsücüsü Kalender ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kalender, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kalender yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalander'in cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya karışan otomobil ve Kalender'in kullanılmaz hale gelen motosikleti ise aynı çekici ile yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA