Otomobilin markete girme anı kamerada
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Otomobilin markete girme anı kamerada

ANTALYA'da 3 kişinin bulunduğu otomobil, hızla markete girdi.

Otomobilin markete girme anı kamerada
01.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:47

ANTALYA'da 3 kişinin bulunduğu otomobil, hızla markete girdi. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 03.30 saralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, hızla cadde üzerinde bulunan marketin kepenklerini kırıp, içeriye daldı. Hızla otomobilden inen 3 kişi, olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla makete girdiği görüldü. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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