Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı

AA, Recep Bilek - Güncel
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Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Sanayi Sitesi Şabanoğlu Mahallesi'nde Yılmaz Orduluoğlu'nun iş yerinde bir müşterisinin tamir için bıraktığı otomobilin LPG tankı alev aldı.

Alevler, iş yerinde bulunanlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Orduluoğlu ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Orduluoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan LPG tankının alev aldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin LPG tankının alev alması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tekkeköy, Samsun, Mayıs, Güncel, Haberler

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