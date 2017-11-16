Otomobilin Lastiklerinden Uyuşturucu Çıktı

Konya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 34 ACB 267 plakalı otomobili, şüphe üzerine Karapınar yolundaki uygulama noktasında durdurdu.



Polisin otomobilde arama yaptığı sırada narkotik dedektör köpeği "Oskar" aracın lastiklerine tepki verdi.



Bunun üzerine sanayi sitesindeki bir lastikçide sökülen otomobilin lastiklerinin içinden 2 kilo 145 gram eroin çıktı.



Araçtaki Muhammed Yasin K. ve Oğuz T. gözaltına alındı.